CorSera - Rafael Leao ci sarà nel ritorno contro l’Inter

Arrivano rassicurazioni dal Corriere della Sera questa mattina sul fronte Rafael Leao. Il portoghese, assente dalla semifinale di andata per infortunio, sta puntando al rientro nella gara di ritorno in cui i rossoneri dovranno tentare il tutto per tutto. Secondo il quotidiano generalista, Leao ci sarà contro l'Inter come auspicato da Pioli ai microfoni nel post partita di mercoledì: "Speriamo di recuperarlo". Il CorSera rassicura: "Tranquilli: martedì ci sarà".