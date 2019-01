CorSera - Ricorso sentenza UEFA: la decisione del Tas ei prossimi tre-sei mesi

Il Milan ha fatto ricorso al Tas contro la sanzione dell'UEFA che ha sanzionato i rossoneri con 12 milioni di multa, il limite di 21 giocatori in rosa per le Coppe e l’esclusione dall’Europa se nel 2021 non sarà raggiunto il pareggio di bilancio. Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, visto che non c'è più l'urgenza dell'iscrizione alle Coppe come era successo la scorsa estate, il tribunale di Losanna impiegherà i tempi consueti per arrivare a una decisione, dai tre ai sei mesi.