Il saluto militare dei giocatori turchi per festeggiare il gol-vittoria sull’Albania non è passato inosservato. Come riporta il Corriere della Sera, l’UEFA sembra intenzionata a intervenire: "Stiamo valutando la situazione per un gesto che potrebbe sembrare una provocazione", hanno fatto sapere da Nyon. Occhio, dunque, ai possibili provvedimenti.