CorSera - San Siro, no di Milan e Inter all'ultima offerta di Sala: ecco perchè

Nei giorni scorsi, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha avanzato una nuova proposta a Milan e Inter per convincerli a non costruire il nuovo stadio fuori dal capoluogo lombardo: il numero uno di Palazzo Marino ha infatti fatto sapere di essere disposto anche ad aiutare economicamente il club che deciderà di riammodernare l'attuale San Siro. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, dai due club è però arrivato un secco no a questa offerta (pensiero già comunicato anche a Sala).

Il motivo è semplice: per avviare i lavori, infatti, bisognerebbe aspettare che l’altra squadra si fosse trasferita nel nuovo impianto e dunque aspettare almeno altri cinque anni.