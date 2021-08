CorSera: "Serie A, gli americani spendono. Gli altri non fanno niente"

Di soldi nel calcio italiano in questo momento ce ne sono pochissimi dopo la pandemia e la chiusura degli stadi che hanno portato a prospettive inquietanti, ma i padroni americani le mani al portafoglio l'hanno messe e come. Uno degli acquisti più cari l'ha effettuato Commisso per la Fiorentina con i 26 milioni per Nico Gonzalez mentre se Tiago Pinto dovesse convincere Tammy Abraham i Friedkin investirebbero 45 milioni per l'attaccante riserva della riserva di Lukaku. Anche Elliott ha già investito 60 milioni di euro, uno sforzo economico che è indiscutibile. E gli italiani? Fanno poco, quasi niente. La Juve proverà a chiudere per Locatelli, il Napoli non sta facendo né acquisti né cessioni. L'Atalanta ha preso Lovato e Musso ma ha anche salutato Romero per 50 milioni. La Lazio non riesce nemmeno a tesserare i nuovi acquisti a causa dell'indice di liquidità. Poi c'è l'Inter con i prorietari cinesi che hanno dovuto cedere Hakimi e Lukaku per mettere a posto i conti. A riportarlo è Il Corriere della Sera.