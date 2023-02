CorSera: "Stadio nell’area de La Maura: nuova protesta dei quartieri"

MilanNews.it

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Stadio nell’area de La Maura: nuova protesta dei quartieri". Il quotidiano riferisce che ieri pomeriggio decine di abitanti, ambientalisti e rappresentanti di comitati si sono riuniti con i consiglieri Verdi in Comune Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, per un presidio di protesta di fronte all’ingresso dell’impianto. Il messaggio è piuttosto chiaro: "Abbiamo ribadito che un’area verde di 75 ettari inserita nel Parco Sud non può essere sacrificata alla speculazione per un nuovo stadio.