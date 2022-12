CorSera sullo stage della Nazionale: "Così riparte l'Italia grande assente"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Le Finali Four di Nations League in programma in estate, gli Europei del 2024 e soprattutto i Mondiali del 2026. Queste sono le tre tappe fondamentali per l'Italia, che soprattutto non può permettersi di mancare per la terza volta consecutiva alla rassegna iridata. Per visionare i giovani su cui puntare per il presente e per il futuro, come riporta il Corriere della Sera, il ct Roberto Mancini ha organizzato uno stage a Coverciano in cui ha chiamato i migliori talenti tra Serie A, B e campionato stranieri. Convocati 67 ragazzi, che verranno divisi in due gruppi. Un lavoro che ha portato gli osservatori federali in giro per l'Europa, con la speranza di unire alcuni di questi talenti ai giocatori già presenti in Nazionale e formare una squadra in grado di tornare finalmente a giocare i Mondiali.