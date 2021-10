CorSera - Talento Tonali: sarà il futuro leader del Milan

Elliott e il Milan hanno deciso di puntare sui giovani. E la linea verde, fin qui, sta pagando. È vero, qualche errore è stato commesso, ma nel complesso Maldini e il suo staff hanno azzeccato quasi tutte le mosse. Leao e Tonali, ad esempio, dopo un periodo più o meno lungo di faticoso adattamento, si stanno affermando come talenti puri. Come riporta il Corriere della Sera, immaginare Sandro quale futuro leader del suo amato Milan non è affatto difficile.