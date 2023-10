CorSera titola: "Inter, solo un pari. Il Milan va in testa".

La prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera è dedicata al successo del Milan sul campo del Genoa. Pulisic ha regalato tre punti alla formazione di Stefano Pioli in un campo difficile e al termine di una partita molto tesa. I rossoneri sono in vetta alla classifica dopo il pareggio casalingo dell'Inter per 2-2. Questo il titolo: "Inter, solo un pari. Il Milan va in testa".