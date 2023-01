CorSera - Verso Lazio-Milan: Giroud, Rebic o Origi come centravanti?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di stasera contro la Lazio, Stefano Pioli deve ancora decidere chi sarà il centravanti titolare: in ballottaggio ci sono Olivier Giroud, che non ha ancora segnato nel 2023, Divock Origi e Ante Rebc. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, una decisione definitiva verrà presa questa mattina da Stefano Pioli.