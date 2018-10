CorSera - Via il 4-3-3, la conversione ideologica di Gattuso

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Gattuso è stato chiaro: “Ora la tattica la metto da parte, siamo piatti a livello di adrenalina, lo spirito giusto è quello di Cutrone”. Contro la Samp, il giovane bomber rossonero giocherà titolare. Ma non da punta unica - osserva il Corriere della Sera - bensì accanto a Higuain in un 4-4-2 che fino a oggi Gattuso aveva adottato solo a gara in corso e in caso di emergenza. Così fosse, si tratterebbe di una vera e propria conversione ideologica, considerata la passione quasi dogmatica di Rino per il 4-3-3. Vedremo se con Patrick al suo fianco Higuain si sentirà meno solo.