CorSport - Ad Eindhoven si ricostituisce la coppia Tonali-Bennacer

Una delle certezze più solide di Stefano Pioli è la sua coppia di centrocampo che sembra insostituibile. Sandro Tonali e Ismael Bennacer questo pomeriggio ad Eindhoven riprenderanno a prendere confidenza con il campo e l'un con l'altro in vista della seconda parte di stagione. I due si sono dimostrati sempre più affiatati e sono davvero inamovibili. Visto che con il Psv sarà un'amichevole ci sarà comunque più spazio per giocatori come Vranckx, Pobega o Adli. Lo riferisce il Corriere dello Sport.