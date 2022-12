MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Brahim Diaz va di corsa per sé e per il Milan". Lo spagnolo vuole giocare una grande seconda parte di stagione anche per convincere il club rossonero a riscattarlo in estate quando scadrà il prestito dal Real Madrid. La cifra del riscatto è di 22 milioni di euro.