CorSport: "Fofana unico al Milan. Serve un alter ego"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Fofana unico al Milan. Serve un alter ego". Il francese, arrivato in estate a titolo definitivo dal Monaco, sta diventando sempre più imprescindibile per la squadra di Paulo Fonseca. Il suo lavoro di schermo davanti alla difesa è fondamentale per sostenere un assetto così spregiudicato con due punte più Leao e Pulisic.

Nella rosa manca un altro giocatore con le sue caratteristiche. Per ora il tecnico portoghese ha eletto Yunus Musah a vice-Fofana, specificando, però, che l'americano deve trasformarsi da "centrocampista di condizione palla" a "centrocampista di passaggio". Se l'ex Valencia non dovesse confermarsi all'altezza di questo ruolo, allora il club di via Aldo Rossi potrebbe pensare di tornare sul mercato a gennaio.