CorSport - Gazidis ribadisce alla squadra la solidità della proprietà

Durante la conversazione a Milanello con i giocatori l'amministratore delegato Ivan Gazidis ha confermato la solidità del fondo Elliott, soprattutto in un periodo di grande crisi globale causata dalla pandemia. Il fondo rappresenta una sicurezza per tutta la società, il progetto è di far tornare il Milan su grandi livelli ma servirà tempo e pazienza. È stato anche un momento per spronare la squadra a dare il massimo nei prossimi due mesi. Lo riporta il Corriere dello Sport.