CorSport: "Ibra-Milan, sì ma con quale ruolo? No a un ritorno da uomo immagine"

"Ibra-Milan, sì ma con quale ruolo? No a un ritorno da uomo immagine" scrive il Corriere dello Sport. Da oltre due mesi il Milan sta dialogando con l’ex attaccante Zlatan Ibrahimovic alla ricerca di una quadra, addirittura con incontri ripetuti, per riportare una figura come quella dello svedese a Milanello. Il giocatore ha molte attività extracalcistiche e sta valutando con calma cosa fare in futuro.

Ma con quale ruolo tornerebbe al Milan? "Zlatan accetterebbe solo un incarico operativo, dove può decidere e dire la sua su ogni aspetto della squadra. Non accetterà un ritorno al Milan senza metterci la faccia, non sarà un uomo immagine", scrive il quotidiano. Ma le porte del Milan sono aperte.