CorSport - Ibra porterebbe al Milan gol e mentalità: le riflessioni di Leo

L’uomo che sposta gli equilibri in attacco potrebbe essere proprio lui, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ha terminato da poco la stagione con i Los Angeles Galaaxy e se dovesse ricevere la proposta contrattuale da un anno e mezzo, verrebbe al Milan per chiudere la carriera, riporta il Corriere dello Sport. A 37 anni è ancora integro e porterebbe quella fisicità che manca al reparto offensivo, andando a formare con Higuain una delle coppie più forti del campionato italiano. I contatti tra l’entourage di Ibra e la dirigenza rossonera vanno avanti da diverse settimane. La scelta di Leonardo sarebbe anche di natura caratteriale, perché Ibrahimovic non solo darebbe a Gattuso più soluzioni in attacco, portando in dote una certa quantità di gol, ma consentirebbe al giovane gruppo rossonero di maturare anche dal punto di vista mentale e psicologico. Entro i primi giorni di dicembre potrebbe arrivare la decisione finale.