CorSport - Ibrahimovic, un altro anno da calciatore col Milan

Sul Corriere dello Sport si parla anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sembra intenzionato a giocare per un’altra stagione, ovviamente con la maglia del Milan. Come riporta il quotidiano romano, il club rossonero gli ha già dato la sua disponibilità. Certo, Ibra dovrà accettare una sforbiciata al suo ingaggio, in particolare per quanto riguarda la parte fissa, ma per lui non è una questione di soldi.