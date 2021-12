CorSport: "Il fondo APAX pensa ad un'offerta per legarsi alla Lega Serie A"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilancia un'indiscrezione raccolta da Bloomberg: la novità riguarderebbe l’interesse del fondo Apax Partners a presentare un’offerta per legarsi alla serie A. Bloomberg spiega pure che siamo in una fase di valutazioni e che non è così scontato che, alla fine, una proposta venga effettivamente recapitata negli uffici di via Rosellini. Un nuovo capitolo della vicenda fondi, avviata un anno fa ed arenatasi per la resistenza di un gruppo di club. Da valutare se ora, con lo stop alla Superlega, qualche club possa cambiare idea.