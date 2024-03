CorSport - Il futuro di Zaniolo sarà di nuovo in A? Milan e Fiorentina le possibili destinazioni

vedi letture

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere di nuovo in Serie A? È una delle ipotesi riportate dal Corriere delle Sport, anche se una decisione definitiva sarà presa dopo l'Europeo. Il cartellino è di proprietà del Galatasaray, che l’estate scorsa lo ha ceduto all’Aston Villa in prestito per 3,5 milioni con obbligo di riscatto a 27 vincolato all’80% dei minuti giocati in stagione. A oggi Nicolò in Inghilterra non è. a rischio di trasferimento definitivo perché è apparso in 31 partite su 40 tra campionato e coppe ma avuto davvero poco spazio. La Roma vanta un bonus sulla futura rivendita: se la cifra si attesta sopra ai 20 milioni, alla Roma ne andranno 2; se invece il prezzo è tra i 16,5 milioni e i 20, la Roma ne ricava il 20 per cento.

Ritorno in Serie A?

Come scrive il quotidiano sportivo, in Serie A, pensando allo stipendio di Zaniolo, solo un club potrebbe accoglierlo: il Milan. Zaniolo andrebbe volentieri anche alla Juventus, la squadra che amava da bambino e che ha sfiorato un paio di anni fa, ma in questo momento non sembra essere nei pensieri della dirigenza. Stesso discorso per Napoli, mentre all'Inter non ci sono possibilità perché Zaniolo non è un giocatore da 3-5-2. Escluse Roma e Lazio, un'altra ipotesi plausibile è quella di un ritorno alla Fiorentina.

Ipotesi estere

Zaniolo dopo le esperienze in Turchia e in Inghilterra, non chiude la porta ad un'altra esperienza internazionale. Il problema resta sempre lo stesso, lo stipendio: il suo contratto scadrà nel 2027, quindi blindato e fruibile sono per un numero ridotto di club.