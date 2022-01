CorSport - Il Milan è pronto a blindare Leao

Il Milan è consapevole delle qualità di Rafa Leao e vorrebbe blindarlo prima possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport, che pone l’accento sul futuro del giovane portoghese. Già in estate - riporta il quotidiano romano - la società rossonera aveva rifiutato un paio di offerte dall’estero per l’attaccante, che continua a interessare alle big europee. Ma il Milan, come detto, non ha intenzione di lasciarlo partire e punta al rinnovo.