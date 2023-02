CorSport: "Il Milan non esiste più: una partita orrenda"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non resta che l'Inter. Il Milan non esiste più: una partita orrenda" scrive il Corriere dello Sport. Vittoria dell'Inter per 1-0. Derby a senso unico, è ancora Lautaro a risolvere. Dopo Riyad, i nerazzurri confermano la loro supremazia. Scommessa persa per Stefano Pioli che cambia modulo e tiene Leao in panchina per 55 minuti: "Questa volta Pioli non è stato travolto, non ha preso quattro o cinque gol, ma si è visto poco, pochissimo Milan. Zero occasioni, il primo tiro dopo 58 minuti. Una partita orrenda. L’Inter si è confermata, mancando solo il gol per chiuderla in anticipo. Il Milan non esiste più, sopraffatto dalla crisi. L’effetto Qatar ha moltiplicato l’Inter", scrive il quotidiano.