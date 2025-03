CorSport: "Joao Felix, l’acquisto è un miraggio"

L'edizione odierna della Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Joao Felix, l’acquisto è un miraggio". A parte il gol all'esordio contro la Roma in Coppa Italia, finora il rendimento del trequartista portoghese, arrivato a Milanello durante il mercato invernale in prestito secco dal Chelsea, è stato al di sotto delle aspettative. Al momento non sembra esserci chance che il Milan decida di prenderlo a titolo definitiva dai Blues, anche perchè il suo costo in estate sarà di 40 milioni di euro. Joao Felix potrebbe restare in rossonero solo con un altro prestito.

Questo il programma della 28^ giornata di Serie A:

Cagliari-Genoa (venerdì 7 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Como-Venezia (sabato 8 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Parma-Torino (sabato 8 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Lecce-Milan (sabato 8 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Inter-Monza (sabato 8 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]

Verona-Bologna (domenica 9 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Napoli-Fiorentina (domenica 9 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Empoli-Roma (domenica 9 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Juventus-Atalanta (domenica 9 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Lazio-Udinese (lunedì 10 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]