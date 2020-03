CorSport: "Juve-Milan rinviata, è caos"

"Juve-Milan rinviata, è caos". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla gara di Coppa Italia tra bianconeri e rossoneri, che si sarebbe dovuta giocare stasera, ma che è stata rinviata nella giornata di ieri: "Il programma cambia di continuo e in serata arriva il blocco per il big match che doveva giocarsi. Il Coronavirus blocca anche la Coppa Italia: "Per ordine pubblico". La Juventus: "Rispetto per tutte le decisioni".