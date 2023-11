CorSport: "Leao salterà la Fiorentina, ritorno in Champions"

Il rientro in campo di Rafael Leao è previsto in Europa. La lesione di primo grado al bicipite femorale destro, bloccato a Lecce e costretto a saltare gli impegni con il Portogallo, lascia credere che siano necessarie più di due settimane di stop per il recupero.

Per il Corriere dello Sport è quindi probabile che Rafa salti la Fiorentina alla ripresa per poi tornare a pieno regime nella cruciale partita di San Siro contro il Borussia Dortmund in Champions League, in programma il 28 novembre.