CorSport: "Maignan ha messo nel mirino la sfida al PSV"

"Maignan ha messo nel mirino la sfida al PSV": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il portiere francese, che non gioca una partita ufficiale da fine settembre, vorrebbe scendere in campo il 30 dicembre nell'ultima amichevole del Milan contro gli olandese per fare una sorta di collaudo in vista del match del 4 gennaio di Serie A in casa della Salernitana.