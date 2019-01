CorSport - Manca il rigore su Conti. Errore da dividere fra Banti e Guida

Nella moviola a cura di Edmondo Pinna sulla versione online del Corriere dello Sport, focus approfondito sul mancato rigore per l'intervento di Emre Can su Conti. Questo ciò che scrive il collega: "Ci stava il rigore quasi allo scadere per un’entrata (precedente alla leggera tirata di maglia a parti invertite) di Emre Can su Conti: il giocatore bianconero è molto imprudente, non tocca mai il pallone, braccio destro sulle spalle dell’avversario. La colpa, Banti, la divida pure con il VAR Guida: il fatto che sia una valutazione dell’arbitro centrale, non lo esime dall’intervenire. Fra l’altro, poteva invitarlo a rivedere le immagini. Anche per una questione di... furbizia".