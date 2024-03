CorSport - Milan, a Verona il Diavolo cerca il gol numero 5000 in Serie A

vedi letture

Che Verona non sia più "fatal". Il Milan cerca punti importanti al "Bentegodi" per continuare a blindare il secondo posto. Con la vittoria nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Stefano Pioli ha scavalcato la Juventus provandosi a mettere in scia dell'Inter, capolista indiscussa del torneo. Continuità è quello che chiede il tecnico rossonero specialmente dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League con il derby tutto italiano con la Roma all'orizzonte.

Gol numero 5000

Tre punti ma anche un traguardo molto importante quello che insegue il Diavolo. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Leao e compagni sono ad un passo, due per la precisione, dal gol numero 5000 in Serie A dei rossoneri. Una possibilità che può manifestarsi quest'oggi nella sfida contro l'Hellas, sempre invischiato nella lotta per non retrocedere.