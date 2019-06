CorSport - Milan, difficile arrivare a Tare. Nella lista anche Sartori, Braida si chiama fuori

Il Milan continua la caccia ad un nuovo direttore sportivo: come riporta il Corriere dello Sport, il club rossonero punta forte su Igli Tare, ma sarà molto difficile arrivare a lui perchè Lotito non vuole privarsi del suo direttore sportivo. Nella lista della società di via Aldo Rossi c'è anche Giovanni Sartori dell'Atalanta, mentre si è chiamato fuori dalla corsa l'ex Ariedo Braida, ora al Barcellona.