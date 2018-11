CorSport - Milan, Gattuso studia dove utilizzare Paquetà: due soluzioni

Lucas Paquetà è il primo acquisto del mercato di gennaio e in attesa di vederlo a Milanello, Rino Gattuso sta studiando attraverso alcuni film dove può utilizzarlo in campo. Secondo il Corriere dello Sport, in base al modulo, ci sarebbero due soluzioni: con il 4-4-2, il brasiliano potrebbe essere schierato alle spalle della prima punta, mentre in un 4-3-3 potrebbe essere impiegato come mezzala.