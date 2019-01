CorSport - Milan, Higuain spinge: subito a Londra per salvare Sarri

È ormai in via di definizione la cessione di Higuain al Chelsea e l'arrivo di Piatek al Milan. L'affare dovrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni e il Pipita non vede l'ora di parlare inglese. "Higuain spinge, subito a Londra per salvare Sarri", scrive infatti Il Corriere dello Sport che sottolinea la grande voglia dell'argentino di cambiare aria per approdare a Londra e iniziare ad aiutare Maurizio Sarri, alle prese con un Chelsea in difficoltà e sconfitto anche nel derby contro l'Arsenal.