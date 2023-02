CorSport - Milan, i tre segreti di Pioli che hanno tirato fuori il Milan dalla crisi

Fonte: Corriere dello Sport

Stefano Pioli ha festeggiano nel migliore dei modi la panchina numero 800 in serie A. Il successo contro l’Atalanta non solo ha permesso al Milan di agganciare l’Inter in classifica, ma è stato fondamentale per ritrovare quella fluidità di manovra che da qualche settimana i rossoneri avevano smarrito – riporta il Corriere dello Sport. Ma quali sono stati i segreti della rinascita del Milan? In primis un cambio tattico, con una squadra più solida ed equilibrata in campo.