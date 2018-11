Andrea Conti è la nota lieta in questo momento difficile del Milan. Il giovane esterno rossonero, ieri protagonista in partitella con due gol, ha giocato bene e mostrato coraggio. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà sicuramente convocato contro la Lazio perché la squalifica vale per le gare della Primavera. Una risorsa in più per Gattuso.