La prima missione di Giampaolo è rilanciare André Silva come spalla di Piatek. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che pone l’accento sul Milan in vista della nuova stagione. In assenza di vere offerte - si legge - tocca al tecnico abruzzese valorizzare il centravanti portoghese, che negli ultimi due anni – tra Milano e Siviglia – non ha mai convinto a pieno.