CorSport - Milan, occhio al Tottenham per Ibra: contatto tra lo svedese e Mourinho

Anche il Tottenham nella corsa a Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Josè Mourinho, nei tecnico degli Spurs, ha infatti contattato lo svedese nei giorni scorsi annunciandogli il suo ritorno in pista e proprio per questo motivo il Milan deve cercare di giocare d'anticipo, per non rischiare di dover fare i conti anche con un club importante come quello inglese.