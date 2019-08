CorSport - Milan, riecco Bonaventura: Giampaolo pronto a dargli fiducia da trequartista

La convinzione comune era che per il suo ritorno in campo ci sarebbe voluto molto più tempo e invece Giacomo Bonaventura ha bruciato le tappe e ha già giocato qualche minuto in amichevole contro il Manchester United e contro il Feronikeli. Al termine del match contro i kosovari, Jack ha ricevuto i complimenti di mister Giampaolo, il quale, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, lo sfrutterà in questa stagione come trequartista.