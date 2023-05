CorSport - Milan, saranno almeno 10 le partenze in estate

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan in estate sarà una delle protagoniste del mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Per il Corriere dello Sport saranno almeno 10 i partenti: Divock Origi ha deluso e partirà, ci sono West Ham e Galatasaray. Bakayoko non verrà riscattato, così come Dest, mentre Vranckx non ha fatto abbastanza per meritare un investimento da 12 milioni, per questo i rossoneri potrebbero rinnovare il prestito. In uscita Adli, mentre esistono valutazioni in corso anche su Messias e Ballo-Touré.