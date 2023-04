CorSport: "Napoli vede il Diavolo: Milan fantastico e Leao formato gigante"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli vede il Diavolo: Milan fantastico e Leao formato gigante" scrive il Corriere dello Sport analizzando il ko della capolista Napoli per 4-0 in casa contro il Milan. "Napoli 0, Milan 4, senza se e pure senza ma, in un’ora e mezza che ha avuto un solo padrone" scrive il quotidiano. Azzurri travolti dai rossoneri, tornati ai massimi splendori con un Napoli che "ha litigato con la propria controfigura". Il Napoli non ha mai trovato angoli di passaggio né appoggi tra le linee, merito anche delle scelte di Pioli e del lavoro in fase difensiva della formazione milanista. Leao è tornato in formato gigante e con una doppietta ha trascinato il Milan.