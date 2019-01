CorSport - Paquetà, lo zampino di Leo e Kakà nella scelta Milan

L’affare Paquetà è stato chiuso dal Milan due mesi fa, ma durante i giorni della scelta il giocatore ha voluto ascoltare il parere non solo di Leonardo, ma anche di Ricardo Kakà, uno degli idoli del ragazzo, riporta Il Corriere dello Sport. L’ex Pallone d’Oro ha consigliato il trasferimento in Italia e ha relazionato positivamente Gattuso, che ora ha il difficile compito di gestire un grande talento che però dovrà adattarsi velocemente al suo calcio. San Siro non vede l’ora di vederlo giocare, ma è uno stadio difficile e molto esigente, e Paquetà è consapevole che a Milano non c’è molta pazienza di aspettare i giovani.