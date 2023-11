CorSport: "Pioli gode ancora di fiducia, ma la situazione va monitorata"

La crisi del Milan tra campionato e Champions trova spazio oggi sulla pagine del Corriere dello Sport. La partita di domani sera contro il PSG dirà molto sulla reazione dei rossoneri, con Stefano Pioli finito sul banco degli imputati dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese: è stato lui ad assumersi le responsabilità dopo il ko di San Siro. E adesso il futuro sembra in bilico.

Il match europeo contro i francesi e quello in campionato contro il Lecce rappresentano due occasioni per provare ad uscire dal buio e per permettere al tecnico di tenersi stretta la sua panchina: secondo il CorSport, infatti, Pioli gode ancora della fiducia della dirigenza e la posizione potrebbe cambiare solo nel caso in cui le cose precipitassero clamorosamente. "È una situazione che va monitorata, e proprio per questo le partite contro Psg e Lecce saranno importantissime in un senso o nell’altro", si legge.