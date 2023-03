CorSport - Rinnovo Leao, fiducia intatta ma va chiuso prima dell'estate

MilanNews.it

Con l'approdo ai quarti di finale di Champions League, il Milan ne guadagna in prestigio, esperienza ma anche da un punto di vista economico. Questo non può che far riaprire i discorsi inerenti al rinnovo di Rafael Leao che negli ultimi mesi, complici anche i tanti importanti impegni sul campo, si sono un po' arenati. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina non sonon stati fatti passi in avanti ma i contatti sono rimasti tra club ed entourage del giocatore.