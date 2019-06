CorSport - Tas-Milan, il retroscena sul ricorso d’urgenza del 5 maggio

Una particolarità emersa dal documento integrale del Tas, riguarda la procedura d’urgenza che il Milan ha chiesto il 5 maggio scorso, inviato al tribunale di Losanna un protocollo per accelerare la pratica rossonera. Ecco perché il caso Milan non figurava nell’elenco delle udienze del Tas fino al prossimo 27 agosto, in quanto gli avvocati di Elliott in gran segreto avevano chiesto di trattare il caso con urgenza – riporta il Corriere dello Sport -. L’accordo tra Milan e Uefa è stato raggiunto nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 giugno, e un indizio su ciò che sarebbe accaduto era arrivato poi dall’annullamento del ritiro della Roma a Pinzolo, proprio mercoledì 26. La pubblicazione di ieri invece è relativa al fatto che serve completare gli organici per le coppe europee della stagione 2019-20.