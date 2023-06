CorSport - Valeri e Irrati si dimettono dalla CAN: non arbitreranno più

Fonte: tuttomercatoweb.com

Massimiliano Irrati e Paolo Valeri hanno deciso di dimettersi dalla CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Anche se non c'è niente di ufficiale - si legge sull'edizione on line del Corriere dello Sport - la scelta dei due arbitri internazionali sembra essere definitiva e maturata in modo autonomo. Le dimissioni - si legge - porteranno i due fischietti a non arbitrare più con però la possibilità di andare a ricoprire un altro ruolo nel mondo degli arbitri.