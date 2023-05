Corteo rossonero a Milanello, il Club lo celebra così: "Amore incondizionato... Una passione che non si spegne mai"

MilanNews.it

Tutti insieme, ancora una volta. Nonostante il periodo difficile il popolo rossonero, guidato dall Curva Sud, non smette di dimostrare l'immensa passione che li muove verso i colori rossoneri.

In mattinata, come dimostrano i video raccolti dalla nostra redazione (clicca qui per tutte le immagini), circa mille tifosi si sono presentati fuori dal centro sportivo rossonero per caricare la squadra in vista di un finale di stagione decisivo. Il club rossonero, con un tweet, celebra tutto l'affetto ricevuto: "Amore incondizionato... Una passione che non si spegne mai".