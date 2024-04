Corvino: "Il Lecce avrà un bel profitto con Dorgu". Il terzino piace anche al Milan

Nella giornata di ieri Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha tenuto un seminario con gli studenti del corso di Diritto e Management dello Sport presso Unisalento. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, riportate da pianetalecce.it: "Dove sono andato ho avuto sempre la possibilità ed il dovere di gestire il settore giovanile; un lavoro complicato che ha bisogno di linee guida. Il vedere è facile, intravedere è un plus più difficile. Intravedere se un ragazzo ha prospettive è una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto. Il talento è la capacità di fare il gesto tecnico con la massima naturalezza. Ecco perchè ora nascono meno talenti: la strada ti dava la destrezza. Al centro di tutto c’è comunque l’etica".

Quindi si è soffermato su Dorgu: "Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce".