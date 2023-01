Corvino: "Plusvalenze fittizie? Magari è un rimedio ad una programmazione sbagliata"

MilanNews.it

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce ed ex Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la situazione relativa alle presunte plusvalenze fittizie: "Ognuno guarda in casa propria, il mio sforzo è stato sempre di non andare incontro a queste situazioni. Le mie plusvalenze sono sempre figlie di scelte, lavoro, programmazione e metodica non solo personale, ma di società. Non credo che un club lo faccia di proposito, ma magari prova ad alterare per rimediare ad una programmazione sbagliata"