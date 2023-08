Cosa aspettarsi dal Bologna? Ordine: "Sarà particolarmente rognoso"

Questa sera il Milan esordisce in campionato in casa del Bologna. L'ultimo precedente risale allo scorso aprile quando, sempre al Dall'Ara, finì 1-1. Franco Ordine ha voluto commentare che tipo di partita si aspetta, questa mattina su Il Giornale. Le sue parole: "Il Bologna di Thiago Motta quattro mesi fa risultò particolarmente rognoso (pronti via, gol di Sansone recuperato poi da Pobega) e c'è da scommettere che replicherà lo stesso format di partita. Ne è una conferma la convocazione di Fabbian, appena arrivato dall'Inter".