Cosa c'è da migliorare? Pioli: "I numeri del girone d'andata e gli scontri diretti"

vedi letture

Milan-Roma, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno di campionato e in programma domani alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Nella situazione di classifica del Milan cos'è meglio fare, guardare avanti o indietro? "Cercare di avere un obiettivo ben preciso, quello di migliorare il girone d'andata. Migliorarlo ti garantirebbe il terzo posto, se vuoi ambire a qualcosa di più devi migliorarlo veramente tanto".

I numeri del Milan negli scontri diretti, non proprio positivi: "Non è dovuto a casualità. Quando affronti avversari del tuo valore o mantieni un livello alto o rischi di perdere le partite. Sicuramente non siamo riusciti ad avere un altissimo livello negli scontri diretti, è un altro aspetto da migliorare".