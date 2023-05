Cosa deve fare il Milan stasera? Marchegiani: "Deve sfruttare l’imprevedibilità di Leao, Diaz e Saelemaekers"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista di Inter-Milan di questa sera, Luca Marchegiani, ex portiere, ha spiegato a Tuttosport che partita dovrà fare il Diavolo per sperare di vincere e rimontare lo 0-2 dell'andata: "Il Milan ha l’obbligo di attaccare, fare gol. Deve sfruttare l’imprevedibilità di chi è in grado di saltare l’uomo come Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Se il Milan dovesse fare un gol poi la pressione a livello psicologico passerebbe all’Inter".