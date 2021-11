Cosa deve fare la Serie A per aiutare l'Italia? Cannavaro: "Alzare i ritmi delle gare"

Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006, intervistato da La Gazzetta dello Sport, spiega che cosa dovrà fare la serie A per aiutare l'Italia in vista dei playoff: "Innanzitutto rinviare la giornata del 20 marzo per consentire un minimo di lavoro di preparazione. E poi alzare il ritmo delle gare, con gli arbitri che devono imparare a interrompere meno il gioco. Su questo aspetto “paghiamo” ancora dazio a livello internazionale. Ho visto domenica scorsa un Inter-Napoli da Premier, ma è solo una partita. Poi in Champions vediamo anche la Juve prendere 4 gol dal Chelsea. Mancini fa bene a continuare con la sua idea di gioco che ci ha reso moderni e competitivi. Ma tutto il movimento deve spingere nella stessa direzione".